Milan, non solo Veretout: altri 5 nomi nel mirino per la mediana

Bennacer in arrivo, Veretout in sospeso: Maldini e Boban hanno messo nel mirino i prossimi due obiettivi di mercato. Rigorosamente a centrocampo, ovvero il reparto che necessita di maggiori interventi. L’algerino - playmaker di grande qualità e sostanza - è ormai a un passo, mentre per il francese bisogna pazientare e trattare ancora un po’.

Questi, come detto, sono i nomi evidenziati in blu sul taccuino dei vertici di via Aldo Rossi, ma non sono gli unici centrocampisti presenti. Come riporta Tuttosport, tra i profili sondati c’è anche Jean Michael Seri, giocatore di proprietà del Fulham, che lo ha acquistato per 30 milioni nel 2018 dal Nizza. La retrocessione in Championship dei Cottagers potrebbe aver abbassato la valutazione del 27enne ivoriano.

Nei radar rossoneri ci sono sempre Nikola Moro e Dani Olmo della Dinamo Zagabria, ma anche il giovanissimo talento del Benfica, Gedson Fernandes, e il promettente Jeff Reine-Adelaid, calciatore di proprietà dell’Angers. Infine, attenzione a Rodolfo Pizarro, centrocampista messicano in forza al Monterrey.