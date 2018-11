Milan, non solo Vidal: da Paredes a Vilhena, i nomi per il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan cerca un centrocampista per rinforzare la squadra a gennaio. L'edizione odierna di Tuttosport rivela tutte le possibili opzioni per i rossoneri: non solo Arturo Vidal del Barcellona, perché il preferito resta Leandro Paredes ma costa 30 milioni di euro e lo Zenit non vuole cederlo. Fra le alternative Amadou Diawara (ma il Napoli deve aprire al prestito), Stefano Sensi (Sassuolo), Denis Suarez (Barcellona). Fra i centrocampisti anche Tonny Vilhena, 23 enne del Feyenoord, seguito dal vivo da un osservatore rossonero lunedì in occasione di Germania-Olanda.