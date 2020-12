Milan, nulla di grave per Saelemaekers. Musacchio fuori per scelta tecnica

vedi letture

Secondo quanto riportato dai colleghi di Milannews.it Alexis Saelemaekers non è stato convocato per semplice indisposizione: nulla di grave, quindi, per il numero 56 rossonero. Musacchio, invece, questa sera, non sarà della partita per scelta tecnica.