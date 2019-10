Milan, numeri e classifica orribili. Ma non è questo che preoccupa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Numeri orribili. Dieci punti in nove partite, la zona Champions lontana, più lontana a livello aritmetico della zona retrocessione, ma non è questo che preoccupa, sottolinea La Gazzetta dello Sport. Piuttosto l’incapacità del Milan di fare due passi avanti di seguito, perché appena sembra migliorato pare guardare se stesso allo specchio, spaventarsi e tornare indietro. Era successo dopo il confortante primo tempo con il Torino, gestione Giampaolo, è successo dopo il primo tempo giocato contro il Lecce a San Siro, esordio di Pioli, allenatore che di solito prende le squadre in corsa e lo fa bene. Di solito. Questo Milan invece è senza pace e il periodo buio continua così, con una sconfitta amara, dopo la comparsa sui media di un bilancio rossissimo e le dichiarazioni di pubblica impazienza del d.t. Maldini, che non vuole aspettare dieci anni per tornare in alto. Magari non ci vorranno dieci anni, ma difficilmente basteranno sette mesi per rivedere l’Europa dei grandi.