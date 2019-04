Milan, numeri e responsabilità della crisi. Aspettando la rivoluzione

© foto di www.imagephotoagency.it

I numeri della crisi del Milan raccontano di un crollo verticali seguito al momento che avrebbe potuto rilanciare oltre ogni misura le ambizioni del club rossonero. Era la vigilia del derby di ritorno, quando la squadra di Gattuso si affacciava alla classifica con la prospettiva di prendere, assieme alle redini della rivalità cittadina, anche quelle della corsa ad un posto nella prossima Champions League. Si parlava giustamente di miracolo, perché il valore della rosa del Milan non è paragonabile a quella per esempio di Inter e Roma che si disputano lo steso obiettivo; ma da allora va sottolineato come il rendimento dei rossoneri sia stato largamente al di sotto delle attese e degli standard anche si società che per tradizione ed investimenti dovrebbero guardare i rossoneri dal basso verso l’alto. E invece, a fronte del meritevole exploit di Atalanta e Torino, la squadra di Gattuso ha inanellato una Serie horror di ben sette partite contrassegnate da un solo successo, peraltro importante contro la Lazio, quattro pesanti sconfitte e due pareggi sanguinosi contro Parma al Tardini e Udinese in casa. Un ruolino contraddistinto da sei gol fatti e ben dieci subiti, con la conseguente distruzione di tutte le certezze sin li faticosamente costruite. Colpe da condividere, certamente, tra una rosa troppo giovane per poter reggere questo genere di pressione e fagocitata dalla sua scarsa abitudine a palcoscenici di questo tipo, scelte di mercato rivedibili in estate ed errori da parte della guida della squadra che peraltro non ha mai nascosto le sue responsabilità a fronte dei momenti negativi. Ora la scelta di proseguire lungo la stessa direzione, uniti per concludere al meglio una stagione complicata ed affacciarsi da protagonisti ad un futuro che avrà certamente volti e prospettive diverse rispetto a quelle di oggi.