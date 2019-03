© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro il Sassuolo, Gennaro Gattuso ha centrato un traguardo personale molto prestigioso: 50 panchine con il Milan in Serie A, impreziosite da 25 vittorie. Dopo Allegri - osserva La Gazzetta dello Sport - nessun allenatore era partito così bene in rossonero. Addirittura meglio di Ancelotti: “Ma non bestemmiamo...”, ha tagliato corto Rino al termine del match.