Milan, nuova chance per Bertolacci: rientro quasi scontato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Andrea Bertolacci potrebbe tornare al Milan. A oggi - si legge - il rientro in rossonero del centrocampista pare abbastanza scontato. Il club di via Aldo Rossi potrebbe concedere una nuova chance al giocatore, attualmente al Genoa in prestito secco. Tuttavia, visti i buoi rapporti tra le due società, i rossoblù potrebbero provare a trattenere Bertolacci.