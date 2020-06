Milan, nuova idea a centrocampo: spunta Marc Roca dell'Espanyol

Come riportato da Milannews.it, il Milan è fortemente interessato al centrocampista Marc Roca, 23enne in forza all’Espanyol. I rossoneri si sono informati a più riprese e hanno chiesto dettagli sul calciatore, il cui contratto scade nel 2022. Lo spagnolo in questa stagione ha disputato 24 gare e segnato due reti in campionato prima dello stop. Gioca prevalentemente nel ruolo di playmaker.

