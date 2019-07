© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Dejan Lovren, nuova idea per la difesa del Milan: Fabian Schar. Secondo quanto raccontato da The Mirror, il nuovo Milan di Marco Giampaolo avrebbe individuato nel difensore attualmente in forza al Newcastle il profilo adatto per rinforzare la difesa rossonera. Nella scorsa stagione il difensore svizzero ha collezionato 28 presenze tra le varie competizioni, 24 in Premier League, di cui 22 da titolare. Il classe 1991 ha un contratto che lo lega ai magpies fino al 2021, ma sarebbe intenzionato a provare una nuova esperienza e quella italiana sembra entusiasmarlo.