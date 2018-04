Milan, nuova operazione al crociato per Conti. Giovedì sotto i ferri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pessima notizia per il Milan e per Andrea Conti, che ha naturalmente concluso anzitempo il suo primo campionato con la maglia rossonera. Per il biondo esterno destro ex Atalanta nuova operazione al crociato, riferisce Sky. L'intervento di ricostruzione è previsto per giovedì a Roma, per la precisione a Villa Stuart, ed eseguita dal dottor Mariani.