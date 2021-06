Milan, nuova strada per la conferma di Brahim Diaz: prestito biennale con obbligo di riscatto

Sistemata la questione panchine, in casa Real Madrid e Barcellona si può procedere a pensare al mercato. Una fortuna per il Milan, che deve risolvere quanto prima il discorso Brahim Diaz, arrivo dalle merengues in prestito secco. Per lui restare in rossonero sarebbe la soluzione migliore, ma a che condizioni? Per il giocatore e il papà-agente il finale migliore sarebbe almeno un prestito biennale, rivela la Gazzetta dello Sport, magari con un obbligo di riscatto a fine percorso. Questa formula può stare bene anche alla dirigenza milanista