Milan, nuove piste per la difesa: Todibo ha già dato l'ok al trasferimento

Il Milan sta seguendo nuove piste per la difesa, dopo l'infortunio di Duarte. Il nome principale è quello di Jean-Claude Todibo, difensore non ancora ventenne di proprietà del Barcellona: ha giocato contro l'Inter nell'ultima gara del girone di Champions League. A dirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega come Todibo abbia già dato il suo ok al trasferimento, ma la disponibilità è legata alle cessioni di Ricardo Rodriguez, Kessie e Suso.