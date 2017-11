Milan, nuove tensioni Mirabelli-Montella: la formazione nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ritornano le voci di tensioni tra il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli e il tecnico Vincenzo Montella in seguito alla sconfitta di Napoli. Al dirigente milanista non è andata giù la formazione, con solo cinque giocatori arrivati in estate e ben sei già presenti lo scorso campionato. Una bocciatura per gran parte del mercato che rischia di diventare un boomerang, considerando i 230 milioni investiti senza ottenere i risultati sperati. A riportarlo è Tuttosport.