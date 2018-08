Milan, nuovi contatti col Genoa per Bertolacci ma Gattuso fa muro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Genoa avrebbe avuto nelle ultime ore nuovi contatti con il Milan per Andrea Bertolacci: i rossoblù lo vorrebbero riportare in Liguria a titolo definitivo, ma Rino Gattuso sembra intenzionato a trattenerlo.