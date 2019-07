Nuovi contatti per portare Gedson Fernandes al Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Benfica ha fissato infatti il prezzo per il suo centrocampista classe '99: 30 milioni di euro più bonus. I rossoneri, adesso, potranno fare così delle valutazioni concrete e decidere se investire una somma importante per il cartellino del talento portoghese.