Milan, nuovo anno ma solite lacune a centrocampo

La premessa è d’obbligo: a Napoli tutte le squadre della serie A hanno faticato e faticheranno a vincere. Iniziare la stagione in casa di una delle formazioni più importanti del torneo non è stato facile per il Milan, ma i primi novanta minuti hanno evidenziato i problemi di sempre: saper gestire le pressioni della gara, e avere un centrocampo mal assortito. Il mercato estivo ha parzialmente risolto la lacuna in mediana con l’arrivo di Bakayoko dal Chelsea e il possibile utilizzo di Laxalt come mezzala, ma in linea di massima resta il problema del vertice basso. Lucas Biglia è in grande difficoltà fisica e psicologica. Da quando è stato acquistato ha fatto la differenza poche volte e il suo ruolo è fondamentale per far girare la squadra. La classica posizione dove il minimo errore si paga a caro prezzo, come accaduto nella ripresa al San Paolo: palla persa (dopo un passaggio avventuroso di Musacchio) e gol di Zielinski. Il Milan dovrà prendere in considerazione di cambiare modulo o modo di giocare con Biglia in campo. L’altro problema è la gestione della gara che spesso non viene interpretata bene sia dai giocatori che dall’allenatore. Con il doppio vantaggio il Milan si è sgonfiato e si è consegnato al Napoli, dando l’impressione di non saper gestire le pressioni. Il motivo è sicuramente l’atteggiamento sbagliato nella ripresa contro gli azzurri e la mancanza di giocatori con personalità che sappiano gestire al meglio i momenti critici. Il Milan dovrà subito rialzare la testa contro la Roma a San Siro per dare un segnale concreto agli avversari e al tifoso milanista, già sfiduciato dopo appena 90 minuti di gioco.