Milan, nuovo assalto a Belotti. E i 100 milioni sono solo un ricordo

Il Milan è pronto a tornare all'assalto di Andrea Belotti, secondo La Stampa. Dopo il tira e molla dello scorso anno quest'estate i rossoneri torneranno alla carica su precisa indicazione di Gattuso, anche se le difficoltà non mancheranno. Per prima cosa servirà fare cassa e spazio vendendo Kalinic e André Silva, poi potrà partire l'operazione Belotti. Rispetto ai 100 milioni dello scorso anno, per il quotidiano, il prezzo è sceso ed in casa Milan si respira ottimismo in vista del buon esito della trattativa.