Milan, nuovo assalto a Demiral finanziato da Ricardo Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan a gennaio tornerà alla carica per Merih Demiral, difensore della Juventus già cercato in estate. L'idea rossonera è quella di trovare, tra Premier League e Bundesliga, un club disposto ad acquistare subito Ricardo Rodriguez per finanziare così l'acquisto del turco.