© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce Sky Sport, questa mattina c'è stato un incontro a Casa Milan tra Leonardo e Ivan Cordoba, agente di Cristian Zapata. Ci sarebbe un'offerta del Fenerbahce per il difensore colombiano, in scadenza di contratto a giugno, di due anni e mezzo. Il giocatore potrebbe anche voler lasciare il il Milan, non essendo al momento arrivata ancora una controproposta. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni e settimane.