© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spunta un nuovo nome per la retroguardia del Milan. Come riporta Tuttosport, oltre a Dejan Lovren, i rossoneri avrebbero infatti messo nel mirino un altro giocatore di Premier League: Eric Bailly del Manchester United. L'ivoriano classe '94 è arrivato a Old Trafford nell'estate del 2016 per quasi 40 milioni di euro.