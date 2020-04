Milan, nuovo ribaltone in panchina: Rangnick tentenna, rispunta Spalletti

vedi letture

Se non fosse confermato Pioli, il suo successore sarebbe l’allenatore numero “9” del dopo Allegri. E se qualche settimana fa sembrava il profilo di Ralf Rangnick quello più vicino alle idee di Gazidis e dei suoi più stretti collaboratori (Almstadt e Moncada), i tentennamenti del tedesco sulla possibilità di accettare un compito così importante hanno quindi rilanciato la candidatura di Luciano Spalletti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quello del toscano è un nome che il Milan aveva preso in considerazione in tempi già sospetti. Obiettivo dichiarato per i rossoneri: il ritorno in Champions League, un traguardo che Spalletti ha raggiunto in ben 11 occasioni dal 2004-2005.