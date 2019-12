© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Franck Kessié potrebbe essere in Inghilterra. Sono diverse, infatti, le squadre di Premier League che hanno messo gli occhi sul centrocampista ivoriano, giocatore che il Milan non considera certo incedibile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in queste ore sarebbe stato in particolare il West Ham a sondare nuovamente il terreno per il giovane ex Atalanta.