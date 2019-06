Milan o Roma: Perin al bivio del futuro, due le strade in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Mattia Perin. Che dopo gli infortuni e una stagione da secondo di Wojciech Szczesny vuole cambiare aria per essere un primo. Un titolare. La Roma c'è ma ovviamente la società fa valutazioni sulle condizioni fisiche del calciatore, nonostante sia apprezzato a livello tecnico. Potrebbe essere inserito nell'affare Nicolò Zaniolo in bianconero mentre tra le altre ipotesi c'è il Milan, in un eventuale scambio con conguaglio a favore della Juve con Pepe Reina.