Milan, obiettivo a sorpresa: ecco il piano per portare Icardi sull'altra sponda di Milano

Mauro Icardi al Milan, una ipotesi lanciata oggi dal Corriere dello Sport, che sottolinea comunque come si tratti di un affare difficile, quasi impossibile. Un obiettivo a sorpresa, il club rossonero potrebbe intromettersi tra Inter e Juventus. E il piano per far cambiare sponda del Naviglio a Maurito nasce da tre considerazioni: Icardi non vuole continuare al PSG, Wanda Nara pretende un ritorno in Italia e l'Inter non vorrebbe cederlo ad una diretta concorrente come la Juventus. Il fondo Elliott poggia su basi finaziarie solide e l'attaccante argentino sarebbe il leader per il rilancio.