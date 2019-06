Milan, obiettivo Barella. Nella trattativa può rientrare Cutrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrick Cutrone la chiave per soffiare Nicolò Barella all'Inter. E' questo, scrive il 'Corriere dello Sport', il piano del Milan che negli ultimi giorni ha palesato al Cagliari l'interesse per il centrocampista classe '97.

Cutrone è valutato 30 milioni di euro - Il club rossonero dà al cartellino di Cutrone un valore di mercato che si aggira sui 30 milioni di euro: non quanto viene valutato Barella (50 mln di euro), ma sicuramente un modo per abbassare sensibilmente l'esborso economico. E per convincere il Cagliari a cedere il calciatore al Milan piuttosto che all'Inter.