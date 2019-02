Milan, obiettivo Coppa Italia: con la Lazio almeno due cambi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiuso il capitolo Empoli, le energie del Milan si concentreranno tutte sull’impegno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma domani sera allo stadio Olimpico. La proprietà Elliott tiene tantissimo a vincere il suo primo trofeo e per questo i rossoneri daranno tutto nella semifinale d’andata, schierando la miglior formazione possibile. Il Milan una volta superato lo scoglio biancoceleste, affronterà in finale la vincente tra Fiorentina e Atalanta, di certo un match alla portata della squadra di Gattuso. Mai come gli anni passati, questa volta la Coppa Italia è un obiettivo concreto dopo l’uscita di scena di Juve, Napoli, Inter e Roma ai quarti di finale. Il Milan attraversa uno stato di forma invidiabile e arriva all’appuntamento con il vento in poppa, ma ha avuto 48 ore in meno rispetto alla Lazio per preparare la sfida e questo potrebbe incidere sull’intensità della partita.

Contro gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero esserci almeno un paio di cambi rispetto alla formazione scesa in campo venerdì a San Siro contro l’Empoli. Gattuso dovrebbe inserire dal primo minuto Davide Calabria, in panchina per concedere spazio a Conti nel match contro i toscani, e soprattutto Suso dovrebbe tornare ad occupare il suo ruolo sull’esterno d’attacco. In dubbio la presenza di Calhanoglu per la nascita del suo primo figlio, e l’allenatore sta anche riflettendo se puntare su Cutrone dal primo minuto oppure scegliere ancora Piatek, e cavalcare il suo momento positivo. Tra l’altro il polacco è il capocannoniere della Coppa Italia, fin qui con otto reti nella competizione. Il centravanti ex Genoa contro l'Empoli ha trovato la sua 26esima rete stagionale, messa a segno nella 27esima partita disputata. Per quanto riguarda i numeri del campionato, Piatek è solamente a una rete di distacco da Ronaldo.