Milan, obiettivo difensore: profili sondati e altri in uscita

Oltre al discorso legato a Zlatan Ibrahimovic ed al suo alter ego da regalare a Pioli per la seconda fase della stagione viste le condizioni fisiche precarie dello svedese nelle ultime settimane, in casa Milan è prioritario l’inserimento di un nuovo difensore centrale nella rosa. Infatti da inizio stagione, nonostante il recupero dall’infortunio, è totalmente uscito dai radar Mateo Musacchio, ormai quasi definitivamente accantonato dal progetto rossonero. L’idea è allora quella di privarsi dell’argentino e trovare un profilo che possa fare al caso di Maldini e Massara tra quelli più promettenti offerti dal panorama continentale. Molti dei profili sondati sono vecchie conoscenze del mercato rossonero, obiettivi di fine settembre che potrebbero tornare attuali con l’anno nuovo. Si è fatto un gran parlare di Kabak dello Schalke 04, che piace a diverse altre squadre top a livello continentale, ma in questo momento il profilo più apprezzato è quello di Simakan, classe 2000 dello Strasburgo. Per andare invece su nomi più di sostanza anche nell’immediato, un obiettivo concreto è rappresentato da Milenkovic che però non dovrebbe dire addio alla Fiorentina prima del termine della stagione in ossequio alla sua scadenza contrattuale.