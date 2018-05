Milan, obiettivo Dzeko. Alla Roma offerto Bacca

Il Milan non molla Edin Dzeko per la prossima stagione. Tuttosport scrive che l’intenzione dei rossoneri è quella di provare a prelevare l’attaccante della Roma, offrendo ai giallorossi il cartellino di Carlos Bacca. Il colombiano ex Siviglia, dopo due anni a Milano, è tornato in Spagna la scorsa estate per vestire la ’camiseta’ del Villarreal.