Milan, obiettivo Lovren: il croato intanto torna al lavoro col Liverpool

E' uno degli obiettivi principali per il mercato estivo del Milan, il centrale difensivo croato del Liverpool Dejan Lovren. Gli intermediari sono da tempo al lavoro e in visita alla sede del club rossonero in Via Aldo Rossi. Intanto il giocatore è rientrato a disposizione dei campioni d'Europa di Jurgen Klopp: i Reds, dalla giornata di ieri, sono partiti con visite e preparazione in vista della nuova stagione.