Milan, obiettivo Paredes: lo Zenit chiede almeno 30 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan. Per sopperire alla lunga assenza di Lucas Biglia, c'è sempre l'idea Leandro Paredes. Il centrocampista però non lascerà lo Zenit San Pietroburgo in prestito e la società russa, per farlo partire, chiede almeno 30 milioni di euro.