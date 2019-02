© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan punta con decisione al riscatto di Bakayoko, che nel suo contratto ha un diritto di riscatto fissato a 38 milioni di euro. Una cifra importante, ma comunque bassa se si pensa a quanto costano in media i giocatori provenienti dalla Premier League. E' ovvio che Leonardo dovrà fare i conti bene per non attirare l'occhio attento dell'UEFA, ma considerando le potenziali cessioni di calciatori come Calhanoglu, Rodriguez e Kessié, tutte potenziali plusvalenze anche grazie al rendimento del club, anche il riscatto del calciatore di proprietà del Chelsea potrebbe essere più facile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.