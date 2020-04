Milan, obiettivo Tonali: la fede rossonera del ragazzo può essere un vantaggio

Come si legge sulle pagine di Milannews.it, Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia di fede milanista, continua ad essere un obiettivo del Milan per la prossima stagione. Tonali non ha mai nascosto di essere un tifoso del Milan e quest’aspetto potrebbe rappresentare un vantaggio notevole rispetto agli altri club interessati. Mezza serie A e grandi club europei hanno messo gli occhi su Tonali da tempo, quindi non sarà semplice acquistarlo dal Brescia, anche perché il presidente Cellino ha sparato una cifra enorme per cederlo. Ma il Milan c’è, ed è in fila insieme ad altre squadre e vorrebbe fare un tentativo in estate. Serviranno delle cessioni per mettere le mani sul talento dell'Under21 italiana.