Milan, obiettivo Wilshere con la Champions. C'è anche la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Obiettivo Jack Wilshere (26) in caso di Champions League. Tuttosport scrive che il Milan punta il centrocampista in scadenza a giugno con l'Arsenal, mentre i rossoneri registrano la richiesta contrattuale del ragazzo che si aggira tra i 5,5 e i 6 milioni di euro. Intanto Arsene Wenger vorrebbe trattenerlo e ha intenzione di proporre il rinnovo, ma sulle tracce del calciatore - oltre il Milan - c'è anche la Juventus. In casa rossonera, però, si attende l'esito della stagione perché l'accesso alla prossima Champions darebbe lustro e un contributo economico importante per arrivare a soddisfare le richieste di Wilshere.