Milan, occasione Herrera: anche Leonardo punta il messicano del Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a sfidare la Roma per il centrocampista messicano in scadenza col Porto Hector Herrera. Leonardo è interessato a lui per due motivi: il primo è il fatto che a giugno si muoverà a parametro zero; il secondo è che si tratta di un incontrista che sa giocare in più ruoli in mediana. Un giocatore che potrebbe allettare i rossoneri anche per l'immediato, ma che per svariati motivi, tra cui la volontà del giocatore di guadagnare di più partendo gratis, verrà con ogni probabilità rimandato al prossimo giugno.