Milan, occhi al futuro: piace Melegoni dell'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Occhi puntati da parte del Milan su uno dei nuovi talenti in rampa di lancio del settore giovanile dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da PescaraSport24 il Diavolo starebbe seguendo con interesse Filippo Melegoni, mediano classe 1999 attualmente in prestito al Delfino. L'operazione sarebbe comunque in previsione della prossima estate.