Milan, occhi in casa Juve per gennaio: piacciono Benatia e Rugani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan, dopo l'infortunio di Mattia Caldara, pensa a un difensore per il mercato di gennaio e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport potrebbe andare a pescare ancora una volta in casa Juventus. I nomi sono quelli di Mehdi Benatia e Daniele Rugani che stanno trovando poco spazio con i bianconeri in questa stagione e che potrebbero dunque spingere per lasciare Torino in inverno.