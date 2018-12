Milan, occhi in casa Lazio per l’estate: Immobile e Milinkovic Savic

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, appurato che al momento non ci sono le condizioni per arrivare a Zlatan Ibrahimovic, si muove sul mercato in vista dell’estate. E per la prossima stagione l’obiettivo, secondo quanto dichiarato dal nostro direttore Michele Criscitiello su Sportitalia, è Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è in cima alle preferenze rossonere. Immobile-Milan, si lavora per l’estate. Ma non è l’unico obiettivo di casa Lazio: il Milan pensa anche a Milinkovic Savic...