Milan, occhi lucidi e groppo in gola: l'emozione di Tonali al momento della firma

vedi letture

Nella sala dei trofei del Milan, al momento della firma di Sandro Tonali, era presente tutta la famiglia, compresa la nipotina appena nata. Ovviamente era presente anche l'agente Beppe Bozzo e nessuno è riuscito a nascondere gli occhi lucidi per una trattativa che ha soddisfatto in pieno i sogni di un ragazzo che da sempre è milanista più che convinto. Un groppo in gola nel momento in cui Maldini gli ha consegnato la penna personalizzata che viene regalata dal club ai nuovi arrivati, e poi un'esplosione di gioia quando ha potuto finalmente dichiarare: "E' un sogno". Da oggi si fa sul serio, con i primi allenamenti e l'obiettivo di tutto l'ambiente: riportare in alto il Milan. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.