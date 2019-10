Carlos Alena è indubbiamente uno dei migliori talenti usciti negli ultimi anni dalla canterà del Barcellona, ma fin qui non sta trovando molto spazio nello scacchiere tattico di Ernesto Valverde. Come riportato da Sport, la dirigenza blaugrana si sarebbe convinta all’idea di lasciarlo partire in prestito secco a gennaio, con l’idea di riportarlo poi alla base. Tra i club interessati ci sarebbe anche il Milan, ma il Barça preferirebbe monitorarlo meglio in un club di Liga: sulle sue tracce Betis, Getafe, Celta Vigo e Granada.