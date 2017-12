Milan, occhi puntati su Moussa Dembelé. In tre in uscita a gennaio

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Gennaio è ormai alle porte, le strategie di mercato vanno delineandosi. In casa Milan si penserà soprattutto a sfoltire l’organico: in lista di sbarco due difensori centrali, Gustavo Gomez e Gabriel Paletta (quest’ultimo in scadenza di contratto) e il centrocampista José Mauri. Tre elementi che potevano lasciare già in estate, la finestra invernale potrebbe servire per trovare loro una nuova sistemazione. Da valutare inoltre la posizione di Calhanoglu dopo il mal di pancia del quale vi abbiamo parlato due settimane fa, anche se il Milan sul turco ha fatto un investimento importante e dovrebbero esserci condizioni favorevoli prima di pensare a una cessione. E in entrata? In linea di massima la società ritiene che non ci siano grandi lacune da colmare, ma il Milan è vigile sulle potenziali occasioni. Una pista porta nel nord di Londra, segnatamente al Tottenham: l’identikit è quello di Moussa Dembelé, centrocampista classe 1987 omonimo del giovane attaccante francese del Celtic. Pochettino conta sul mediano belga, ma ad un anno e mezzo della scadenza del contratto la situazione va monitorata. Lo riferisce Alfredopedulla.com.