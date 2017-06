Milan, occhi su Belotti: martedì possibile incontro con la dirigenza del Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alvaro Morata rimane l'obiettivo primario per l'attacco del Milan, ma la dirigenza non perde di vista la pista Andrea Belotti. In particolare, come riportato da TuttoSport, nella giornata di martedì potrebbe andare in scena un incontro con il Torino per parlare di questa possibile, seppur complicata, trattativa.