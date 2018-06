Milan, occhi su Depay. Gattuso lo visiona a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è Memphis Depay al centro dei pensieri di mercato del Milan. Come scrive quest'oggi Tuttosport il club avrebbe identificato nell'ex United oggi all'OLympique Lione il tassello perfetto per il fronte offensivo del Diavolo. Gattuso ha già dato l'ok all'operazione con un incontro col ds Massimiliano Mirabelli. Ieri, infine, è andato direttamente a Torino per visionarlo dal vivo durante l'amichevole fra Italia e Olanda. Ovviamente come gran parte del mercato del Milan, molte delle chance di portare a termine l'operazione dipendono dalla sentenza UEFA che il club rossonero attende relativamente alla propria situazione societaria.