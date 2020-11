Milan, occhi su Melayro Bogarde, nipote di Winston: classe 2002, potrebbe arrivare a zero

Il Milan pensa a Melayro Bogarde, nipote della meteora rossonera Winston, per la difesa del futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport sia il club italiano che il Barcellona hanno iniziato ad avee i primi contatti per il giovane difensore classe 2002 di proprietà dell'Hoffenheim che ha però il contratto in scadenza nel 2021 e che per questo potrebbe arrivare a zero. Non è da escludere però che per anticipare i tempi il Milan possa provare l'affondo già a gennaio.