Milan, occhi su Rabiot: Leonardo pronto a fare una follia

© foto di J.M.Colomo

Anche il Milan sulle tracce del centrocampista del Paris Saint Germain, Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il direttore sportivo rossonero, Leonardo, è innamorato pazzo del giocatore in scadenza di contratto con i parigini e pur essendosi mosso dopo Juventus e Barcellona la situazione è da seguire con attenzione, pur essendo molto difficile per il club di via Aldo Rossi battere la concorrenza. Il dirigente del Milan, secondo il quotidiano, sarebbe disposto a fare follie.