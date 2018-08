© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan deve cercare di chiudere il prima possibile la trattativa per portare Gonzalo Higuain a Milanello, altrimenti c’è il rischio che possa tornare in corsa il Chelsea di Sarri: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, infatti, se nelle prossime ore dovesse concretizzarsi il trasferimento di Olivier Giroud al Marsiglia, i Blues potrebbero a quel punto tornare alla carica per il Pipita.