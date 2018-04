Milan, occhio alla stanchezza: 50 partite, Suso e Bonaventura i più provati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dietro la leggera flessione del Milan nelle ultime settimane c'è la stanchezza dovuta ai tanti impegni affrontati dai rossoneri in questa stagione. Ben 50 partite disputate finora, unica squadra in Italia. E 11 giocatori nell'era Gattuso sono stati utilizzati per oltre 800 minuti: tra i più provati c'è Suso, mentre Giacomo Bonaventura non ha mai saltato un match in campionato da Napoli-Milan dell'andata, esattamente un girone fa.