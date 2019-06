Niente Italia per Martin Odegaard. Tra i tanti giocatori in uscita dal Real Madrid, anche il giovane norvegese è stato accostato al Milan. Ma, secondo Mundo Deportivo, il suo futuro non sarà in rossonero: nei prossimi giorni, infatti, Odegaard sceglierà tra le offerte del Bayer Leverkusen e della Real Sociedad.