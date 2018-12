© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan continua a pensare a Cesc Fabregas per il centrocampo e il Corriere della Sera in edicola questa mattina parla di un'offerta di Leonardo al calciatore di un contratto di due anni e mezzo a quattro milioni più bonus. Il Chelsea, per lasciarlo andare, chiede 10 milioni di sterline e il centrocampista dovrà riflettere bene prima di dare il suo sì, visto che attualmente ne percepisce 9 a stagione.