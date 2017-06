Milan, offerta del Besiktas per Gomez. Montella dice no

© foto di Federico Gaetano

Il Milan ha ricevuto nelle scorse ore un'offerta da 10 milioni di euro per il difensore centrale Gustavo Gomez, arrivato nella passata stagione, da parte del Besiktas in Turchia. Offerta però, come rivela Sky Sport, rispedita al mittente dal tecnico Vincenzo Montella che vuole tenere con sé il difensore anche nella prossima annata.