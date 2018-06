Milan, offerte dalla Bundesliga per Ricardo Rodriguez

Sirene tedesche per Ricardo Rodriguez. Arrivato al Milan dal Wolfsburg (184 presenze e 22 gol) l'estate scorsa, il difensore svizzero ha diverse offerte per tornare in Bundesliga.

Piace molto in Germania e soprattutto a due club: Borussia Dortmund (dove ritroverebbe Favre che lo aveva allenato a Zurigo) ed il Bayern Monaco del ds Salihamidzic, compagno di squadra dello stesso Rodriguez al Wolfsburg.

La valutazione dei rossoneri per il giocatore è sui 15 milioni ma non c'è ancora nessuna trattativa in corso tra club, soltanto primi contatti con il suo entourage. La Bundes però ora rivuole Rodriguez. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.